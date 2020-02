Sanremo gran finale: con l’Auditel si chiude col botto

Festival di Sanremo arrivato alla sua edizione numero 70 si è concluso ieri sera, sabato 8 febbraio 2020, con la grandissima serata finale.

I 24 big si sono alternati uno dietro L altro per cantare la loro canzone Fino ad arrivare al grande finale. Quello che i fan della trasmissione si chiedono e: come è andata in termini di ascolti la serata finale della chermesse canora?

Secondo i primi dati la serata è stata seguita da ben 11 milioni e 800 mila spettatori con uno share di oltre il 60%.

Un altro grandissimo record che si aggiunge ai giorni precedenti e fanno del 70* Festival di Sanremo uno dei più seguiti degli ultimi 20 anni. Grande Amadeus e tutto il suo staff per questo grandissimo risultato.