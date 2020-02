Sanremo 2020: l’urlo liberatorio di Amadeus e Fiorello

Sanremo 2020 è stato un gran capolavoro, nonostante le numerose critiche che l’hanno preceduto e le polemiche sorte dopo ogni puntata, soprattutto per la tarda ora in cui terminava, non si può negare davanti all’evidenza dei numeri che ha totalizzato, il suo grandissimo successo.

Le polemiche non sono mancante nemmeno per la proclamazione del vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i siti di notizie, come anche Kontrokultura.it hanno scritto come trenta minuti prima che sul Palco dell’Ariston venisse dato l’annuncio ufficiale, il nome di Diodato era apparso già come vincitore del Festival.

Nonostante tutte queste polemiche, tensioni e colpi di scena lo spettacolo è andato avanti nel migliore dei modi e a farlo sono stati Amadeus, Fiorello e le donne che hanno caratterizzato questo Festival e che hanno presentato alcuni concorrenti in gara durante i cinque giorni di spettacolo.

Il mistero del vincitore proclamato dai tg 30 minuti prima della diretta

Prima che venisse eletto il vincitore del Festival di Sanremo 2020, una notizia su SkyTg 24 intorno all’1.30 di notte aveva “spoilerato” già il vincitore. Un errore che ha portato gran confusione e polemiche sui social e all’interno della sala stampa del Festival, che come il resto del pubblico non aspettava altro che venire a conoscenza del nome.

è stato Sky a spiegare cosa è successo e ha specificato che la notizia della vittoria di Diodato per errore è stata pubblicata sul ticker.

Per sbaglio è stata programmata la stringa che riportava il nome di Diodato come vincitore di Sanremo 2020, ma appena si sono accorti dell’errore hanno tempestivamente eliminato la notizia.

Presto il mistero è stato svelato. È risaputo che tutti i media e i giornali si preparano per tempo le notizie, una volta usciti i nomi dei primi tre concorrenti in classifica non rimaneva altro che pubblicare la notizia con il nome del vincitore.

Così è successo anche a SkyTg24 che come tutti i canali informativi aveva già pronte tre notizie inerenti al vincitore di Sanremo, ognuna dedicata ai tre finalisti. Per sbaglio e per coincidenza è stato pubblicato proprio quello che riportava il nome del reale vincitore.

Amadeus e Fiorello lanciano un urlo e postano una foto su Instagram.

Ma in fin dei conti questo Festival è piaciuto a tutti e nonostante la sua lunghezza è stato molto seguito.

Il Festival di Amadeus e Fiorello ha avuto un successo pazzesco, registrando il 60,6% share. Una percentuale così alta la possiamo trovare soltanto nel festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

Tre finalisti: Diodato, Gabbani e i Pinguini tattici nucleari hanno dovuto attendere con grande ansia il momento della proclamazione del vincitore, lo stesso vale anche per il pubblico a casa e per quello in sala.

Ma a smorzare l’atmosfera tesa ci ha pensato Fiorello e diversi balletti e ospiti che hanno coinvolto il pubblico. Anche Mara Venier si è divertita moltissimo.

Qualche minuto dopo la proclamazione di Diodato, Amadeus e Fiorello hanno lanciato un urlo scaricando tutta l’adrenalina accumulata durante la settimana sanremese postando anche una foto insieme.

La foto è stata pubblicata su Instagram da Fiorello dove i due cenavano a base di bresaola e nei commenti non ha avuto nulla da aggiungere a parte un “Grazie a tutti”.