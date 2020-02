Sanremo 2020 la gara: le anticipazioni della prima e seconda serata del Festival

Sanremo, 4 feb. – Esordisce il Festival e con esso anche la gara. Sul palco si esibiranno in questa prima serata Achille lauro, Anastasio, Morgan & Bugo, diodato, elodie, Irene grandi, Raphael gualazzi, Marco masini, Rita Pavone, Riki, Le vibrazioni e Alberto Urso.

Tra le nuove proposte cui spetterá l’onore di aprire il festival cantando per primi, romperanno il ghiaccio Eugenio in via di Gioia, Fadi Leo gassman, Tecla Insoria.

La seconda serata del 5 febbraio vedrá cantare Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico nigiotti, Piero Pelù, I Pinguini tattici nucleari, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo.

Continuerá la sfida tra le nuove proposte impegnate come di consuetudine quest’anno ad aprire il festival: Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri, chiuderanno il cerchio dei giovani in gara.