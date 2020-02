Sanremo 2020: Elettra Lamborghini criticata per la voce

Porta il twerking sul palco dell’Ariston ma dimentica a casa la voce. Ieri sera la sexy ereditiera Elettra Lamborghini si è presentata al Festival di Sanremo fasciata in una tutina aderente e trasparente con decori luccicanti e piume realizzata dalla sartoria napoletana “Marinella Spose”.

La “twerking queen” ha intonato la sua “Musica (E il resto scompare)”, destinata a diventare un tormentone radiofonico, e quasi a fine performance si è girata di spalle e ha iniziato a scuotere i fianchi e il lato B in direzione della telecamera e dei fortunati pettatori che sedevano in prima fila, compresi il direttore di RaiUno Stefano Coletta e ’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini.

Criticata per la voce, la Lamborghini si è così difesa: “Penso ci siano stati problemi di audio, anche io non sentivo in cuffia. Non sono una che quando canta ama gridare, anche perché muovendomi lo sforzo fisico si sarebbe sentito di più. Ma l’ho sentito anche io questo problema, mi arrivava molto bassa la voce. Mi sono preparata per mesi, prima di arrivare a Sanremo. Mesi in studio di registrazione, di vocal coach, tutti i giorni faccio aerosol. Per me questa era l’occasione di far vedere un’Elettra diversa”.