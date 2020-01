Sanremo 2020, con la Lotteria Italia Amadeus presenta i 24 Big in gara

#SANREMO2020 – LOTTERIA ITALIA E CANTANTI IN GARA, AMADEUS LANCIA I SUOI BIG

Roma, 6 gen. – Saranno 24 e non 22 i cantanti in gara della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Il conduttore Amadeus in diretta tv su rai1 rivela i primi nomi. Tra essi con stupore appaiono Rita Pavone e Tosca.

Il regolamento è cambiato sotto molti punti di vista!

Tra conferme e colpi di scena vengono presentati: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki.

La trasmissione I soliti ignoti annuncia anche il titolo delle canzoni:

Bugo e Morgan – “Sincero”

Alberto Urso – “Il sole a est”

Tosca – “Ho amato tutto”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Piero Pelù – “Gigante”

Elodie – “Andromeda” (scritta da Mahmood e Dardust)

Riki – ” Lo sappiamo entrambi”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Rancore – “Eden”

Elettra Lamborghini – “Musica” (e il resto scompare)”

Marco Masini – “Il confronto”

Levante – “Tiki Bom Bom”

Achille Lauro – “Me ne frego”

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Diodato – “Fai rumore”

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Irene Grandi – “Finalmente io” (scritta da Vasco Rossi)

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Junior Cally – “No grazie”

