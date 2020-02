Sanremo 2020 – Albano e Romina: “Sul palco per gli italiani con una grande sorpresa da prima serata”

Sanremo 2 feb. – Romina Power torna in coppia a Sanremo con Albano. L’artista dichiara per l’occasione: Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’ scritta con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che dà il via al nuovo album omonimo. E, inoltre, ci sarà una grande Sorpresa!”.

Il duo ritorna all’Ariston dove già nel 2015 era stati super ospite, affiancato questa volta dalla figlia Romina Jr.

Parliamo di veri e propri veterani del Festival. Nel 1983 hanno esordito con ‘Felicità’, diventata una delle canzoni simbolo di questi 70 anni della Kermesse, oltre a garantire alla coppia un secondo posto meritato.

Nel 1984 è stata invece la volta di Ci Sarà e della vittoria, seguita nell’ 1987 da Nostalgia Canaglia, con cui si sono classificati terzi.

Due anni dopo, nel 1989 sono stati nuovamente terzi con Cara Terra Mia.

Furono ottavi nel 1991 con il brano Oggi Sposi, poi arrivò la separazione sentimentale ed artistica della coppia.

Albano fu all’Ariston da solo per ben due anni consecutivi: nel 1996 tornò a Sanremo con È la Mia Vita e nel 1997 Verso il Sole.

Il cantante di Cellino San Marco è affezionato a Sanremo; nel 1999 con Ancora in Volo e nel 2007 é la volta di Nel Perdono, con cui si stabilisce al secondo posto ritornó nella città dei fiori.

Poi è salito sul palco anche nel 2009, nel 2011 e nel 2017.

La sua Romina invece ha gareggiato da sola esclusivamente nel 1974, presentando ‘Noi due’, scritta però in coppia.

Sanremo fa parte della storia umana e professionale della coppia più amata della musica italiana che nel 2020 torna a stupirci festeggiando in modo rinnovato le 70 candeline del Festival!