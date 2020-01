Sanità, Beneduce-Russo (Fi): “Rivedere scelta UTSIR ad Ospedale dei Colli”

“L’allarme lanciato dai sindacati per la riduzione dei posti letto all’U.O.C. Unità di Terapia Sub Intensiva Respiratoria (UTSIR) dell’Azienda ospedaliera dei Colli, nato peraltro con una vocazione molto precisa nel campo delle malattie respiratorie, non va sottovalutato. In un momento in cui i picchi influenzali registrano i valori più alti, abbassare la guardia rispetto a patologie pneumologiche può rivelarsi un rischio davvero molto grande per la salute dei cittadini”. Lo dichiarano i consiglieri regionale di Forza Italia Flora Beneduce ed Ermanno Russo, componenti della Commissione Sanità della Campania.

“Se poi a questa contrazione dei posti letti si somma il trasferimento dell’intero reparto in locali immediatamente adiacenti a Malattie Infettive e dei Trapianti, con l’eventualità – per niente remota – che pazienti immunodepressi vengano a contatto con ammalati dalle patologie infettive severe, allora la scelta della Direzione sanitaria appare davvero discutibile e da rivedere”, proseguono gli esponenti azzurri.

“Confidiamo nel confronto fra le organizzazioni sindacali e la governance sanitaria dell’ospedale per evitare momenti di tensione che non gioverebbero a nessuno, men che meno all’utenza”, concludono Beneduce e Russo.

