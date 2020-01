Sanità, Beneduce-Russo (FI): “Preoccupazione per Utsir Monaldi”

“Esprimiamo preoccupazione per il futuro dell’UOC Unità di Terapia Sub Intensiva Respiratoria (UTSIR) dell’Azienda ospedaliera dei Colli. La protesta di oggi da parte dei sindacati lancia un allarme da non sottovalutare”. Lo dichiarano i consiglieri regionale di Forza Italia, Flora Beneduce ed Ermanno Russo, componenti della Commissione Sanità della Campania.

“La riduzione dei posti letto presso l’UTSIR del Monaldi, in un ospedale peraltro con una precisa vocazione nel campo delle malattie respiratorie, così come il paventato trasferimento del reparto nei locali adiacenti a Malattie Infettive e dei Trapianti, crea un disagio agli operatori e agli utenti”, evidenziano gli esponenti azzurri.

“In un momento di forti picchi influenzali, la scelta di ridimensionare e delocalizzare il reparto può creare disorientamento e, in ultima analisi, anche disservizi”, concludono i consiglieri di Forza Italia.

