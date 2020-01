Sanità, Beneduce-Russo (FI): “Permanenza reparto Utsir del Monaldi buona notizia”

“La permanenza, con gli stessi posti letto e nella medesima ubicazione, dell’Unità di Terapia Sub Intensiva Respiratoria (UTSIR) dell’Azienda ospedaliera dei Colli è una buona notizia per gli utenti”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Flora Beneduce ed Ermanno Russo, componenti della Commissione Sanità della Campania.

“Avevamo auspicato un dialogo costruttivo e fattivo tra la governance del Monaldi e le organizzazioni sindacali dell’ospedale e siamo soddisfatti che ciò sia avvenuto, nell’interesse degli operatori e dei pazienti”, proseguono gli esponenti azzurri.

“Il reparto è un fiore all’occhiello dell’Ospedale dei Colli ed un suo ridimensionamento avrebbe messo seriamente a rischio le cure prestate all’utenza napoletana e campana in un momento in cui le patologie respiratorie, anche per via dei diversi ceppi influenzali diffusisi in queste settimane, appaiono particolarmente aggressive”, concludono Beneduce e Russo.

