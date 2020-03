Sanità, Beneduce (Fi): “Plauso a medici Sorrento per trapianto multiorgano”

“L’abnegazione dei medici del presidio ospedaliero di Sorrento ha consentito di portare a termine un delicato prelievo multiorgano con il supporto della squadra di anestesisti dell’ospedale diretta dalla dottoressa Tilde De Falco”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Conosco personalmente da molti anni la dottoressa De Falco per aver collaborato insieme a lei, in qualità di primario di Medicina generale, alla risoluzione di molteplici casi in cui era richiesto l’intervento di specialità come la sua. La professionalità di medici come la De Falco consente oggi di mettere un’ulteriore bandierina sul terreno della civiltà e dell’adozione di pratiche virtuose come l’espianto di organi”, prosegue Beneduce.

“Un plauso va anche al direttore sanitario del presidio di Sorrento Giuseppe Lombardi e all’equipe medica composta da specialisti di più centri di trapianto. La sensibilità della famiglia del defunto ha permesso di realizzare questo delicato intervento che ridarà la vita e la speranza ad altri nostri concittadini”, conclude la consigliera azzurra.

