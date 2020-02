Sanità, Beneduce (Fi): “Ospedale di comunità conquista per cittadini”

“L’ospedale di comunità è una conquista per i cittadini. Già in estate avevo depositato una proposta di legge per l’istituzione della figura in Campania dell’infermiere di comunità. Una struttura per le prestazioni a bassa intensità clinica è necessaria nel nostro sistema sanitario. Occorre garantire la continuità assistenziale senza ricorrere all’ospedalizzazione nei grandi nosocomi”. Così Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania, commenta l’intesa di oggi in Conferenza Stato-Regioni con cui nasce l`Ospedale di Comunità.

“Il nostro obiettivo è l’umanizzazione delle cure del paziente, specie di quello oncologico. L’infermiere di comunità, per esempio, sarebbe un riferimento importante per promuovere il valore sociale di presa in carico integrata a livello territoriale, al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie in termini di benessere e in condizioni di prossimità”, sottolinea Beneduce.

“Oggi vi è la necessità di riprogettare i servizi sulla base dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, dei fattori demografici, epidemiologici, cronici, degenerativi e delle condizioni di fragilità e disabilità. E le strutture di prossimità possono assolvere a questo ruolo con successo”, conclude l’esponente azzurro.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa