Sanità, Beneduce (Fi): “Insistere su prevenzione con screening territoriali”

“Questa mattina ho partecipato a Nola ad un’iniziativa del club Lions International ‘Ottaviano Augusto’, in piazza Giordano Bruno, per ribadire che bisogna insistere, da medici e da amministratori, sulla necessità che avvengano screening territoriali con più frequenza, intercettando l’utenza che non si reca presso la Asl o i presidi locali per sottoporsi ad accertamenti”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania, protagonista questa mattina di “Prevenzione in Tribunale”, evento nato per sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio di diabete, ipertensione e nel campo delle patologie cardiologiche ed oculistiche.

“Da diabetologa, prima che da politico, ho sempre ritenuto fondamentale il concetto di prossimità nelle campagne di prevenzione. Occorre recarsi dai pazienti quando i pazienti sfuggono alle normali procedure di accertamento da parte del Sistema Sanitario Regionale”, spiega l’esponente azzurro.

“Qui in Campania, poi, gli indici sugli screening obbligatori sono davvero molto bassi, le percentuali al di sotto della media nazionale e le iniziative a sostegno della prevenzione deludenti. Dobbiamo ringraziare le associazioni come il club come il Lions di Nola se il cittadino trova una risposta ai propri bisogni nel momento in cui la Giunta Regionale con la sua pachidermica e dispersiva organizzazione interna, di fatto, viene meno”, conclude Flora Beneduce.

