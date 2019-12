San Silvestro sotto le stelle: Gió Di Sarno conduce ‘Capodanno a Garbatella’ con la musica della mitica Orchestraccia

Roma, 28 dic. – L’anno che verrà sarà salutato a Roma in una piazza in cui si prevedono circa 50.000 presenze. Il quartiere Garbatella si animerà il 31 dicembre di musica, suoni e allegria, grazie alla dinamicità de l’Orchestraccia.

Un incredibile concerto in Piazza Damiano Sauli, storica location cinematografica situata nel cuore di uno dei quartieri più rappresentativi della Capitale, intratterrà il pubblico nella notte di San Silvestro facendolo ballare sotto le stelle, degustando anche un primo piatto offerto dall’organizzazione della manifestazione per festeggiare come si conviene, il 2020.

L’evento completamente gratuito organizzato da Mompracem Srl in collaborazione con la Regione Lazio e il Municipio Roma VIII, sarà condotto dall’artista Giò Di Sarno.

Cantante, show girl, conduttrice, speaker radiofonica ed anima comunicativa dei portali L’Opinione.it e L’inciucio.it, Gió si è fatta valere in questi ultimi anni in radio con il programma da lei ideato ‘L’emigrante’, un format pieno di interviste e curiosità su personaggi “emigrati” per lavoro. La sua versatilità artistica verrà provata sul palcoscenico dall’interpretazione di alcuni brani della sua amata Napoli.

Dopo il Capodanno a Matera introdotto due anni fa, la Di Sarno approda con entusiasmo nella conduzione nella sua città di adozione, Roma: “Questo Capodanno sarà per me bellissimo e fitto di impegni. In piazza si prevedono tantissime presenze e dopo il live a la Garbatella scapperò per augurare ‘buon anno’ nel ristorante ‘La Giustiniana’. Sarò con la mia musica in giro per il raccordo anulare per augurare ai romani e non solo, un 2020 speriamo positivo per tutti. La gioia di collaborare con l’Orchestraccia è indicibile. Impegnata a tramandare i canti popolari romani in chiave folk-rock, i suoi componenti sapranno dare la giusta atmosfera al nuovo anno”.

Il gruppo formato da Marco Conidi, Eduardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo, nato dal desiderio di attori e cantanti di unire esperienze artistiche reciproche in uno spettacolo di musica e teatro attuale, fa cantare le piazze tra risate e riflessioni, due ingredienti indispensabili per lasciarsi alle spalle il vecchio anno, accogliendo quello nuovo col sorriso e nuovi propositi.

Prospettiva entusiasmante anche per la napoletana Giò Di Sarno che si proietta nel 2020 con tante cose belle: “Il mio nuovo anno si prospetta carico di novità: continua la mia collaborazione con Inciucio.it e l’editore Giò Di Giorgio che conosco da quando avevo 17 anni e lavoravo a Canale21 a Napoli. Facevamo Serenight insieme e abbiamo scelto di mettere insieme con il nuovo anno una web tv in cui ospitare chi vorrà accompagnarci nei primi mesi di prove generali. Sto lavorando anche ad uno spettacolo con Antonello De Rosa, regista ed attore salernitano, che dirigerà un mio spettacolo dedicato a tante donne artiste, non solo della canzone. E’un progetto che avevo nel cassetto da molti anni con storie al femminile molto importanti; più in là metteremo su un altro spettacolo con Antonello De Rosa e il ballerino romano Simone Ripa. Curerò perfino un concorso bandistico, Il Festival delle bande musicali della Regione Lazio che partirà subito da gennaio con selezioni tra cui verranno scelte 6 bande che si esibiranno sul lungo Tevere a Roma. Quest’anno ci sono tante cose da realizzare. Auguro a me e a tutti un 2020 pieno di progettualità”.

Con questa carica Giò dà il suo personale appuntamento per lo spettacolo del 31 dicembre che avrà inizio alle 18.00 con delle attività per i più piccoli, per proseguire poi con le esibizioni degli artisti dell’Accademia Spettacolo Italia, culminando alle 23.00 con l’attesissimo show de l’Orchestraccia.

Musica e dj accompagneranno il pubblico sino all’alba per festeggiare un Capodanno indimenticabile.

L’appuntamento sarà il primo di una serie di iniziative programmate dall’VIII Municipio in occasione del Centenario della Garbatella.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa