San Giorgio a Cremano. Sport e Sociale, il Palaveliero inaugura una pista di pattinaggio di 800 mq e la sua prima panchina rossa

San Giorgio a Cremano, 03 gennaio 2020 – Il Palaveliero arricchisce la sua offerta sportiva e presenta al pubblico la nuova pista di pattinaggio di 800 mq all’aperto, realizzata nella struttura di proprietà comunale e gestita dalla società Flat Sport. L’evento è previsto domenica 9 febbraio alle ore 10.30, quando il sindaco Giorgio Zinno, l’assessore allo Sport Ciro Sarno, il presidente Falt Sport, Ciro Amabile taglieranno il nastro insieme a centinaia di bambini e piccoli atleti pronti ad esibirsi nella nuova struttura. Saranno presenti anche istruttrici qualificate per una prova gratuita sulla pista.

L’inaugurazione avrà anche un risvolto sociale. Accanto alla pista infatti è installata una panchina di colore rosso, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e nel segno della sensibilità che la comunità sangiorgese nutre nei confronti di questo drammatico fenomeno.

Il Palaveliero rappresenta un’eccellenza per la città di San Giorgio a Cremano dal punto di vista sportivo, per la qualità delle discipline e dei maestri e dal punto di vista aggregativo, per i servizi e le iniziative ad esse collegati. Già punto di riferimento per il judo, la ginnastica artistica e ritmica, il calcetto, il basket, il volley e il karate, oggi si appresta diventare un’eccellenza anche nel pattinaggio, potendo ospitare centinaia di atleti.

“Siamo felici che la nostra città possa usufruire di un’offerta sportiva sempre più completa ed articolata – afferma il sindaco Giorgio Zinno – per di più in una struttura pubblica che abbiamo riconsegnato alla città nel 2015 e affidato alla Flat Sport, la quale, in perfetta sinergia con l’amministrazione, ha saputo valorizzarla attraendo anche atleti e cittadini residenti in città limitrofe. Inoltre la decisione di dipingere di rosso la prima delle panchine da cui i genitori potranno assistere agli allenamenti dei propri figli, è un gesto di grande sensibilità e rispetto, non solo dei confronti delle donne ma di un’intera comunità dal punto di vista culturale e sociale”.

D’accordo Ciro Sarno: “Siamo sempre più convinti che lo sport arricchisce le comunità e che una struttura ben gestita, rappresenta un servizio offerto ai cittadini e un punto di riferimento per moltissime famiglie. Oggi l’offerta si arricchisce e chissà che non nascano proprio da San Giorgio a Cremano giovani talenti nel pattinaggio artistico, sport meraviglioso e ancora poco diffuso”.

“Il Palaveliero è una struttura che è frequentata non solo dai ragazzi di San Giorgio a Cremano, ma anche da quelli dei comuni vicini – conclude Ciro Amabile – ed è giusto che chi arriva qui e decide di iscriversi ad uno dei nostri corsi, sappia di poter trovare istruttori preparati e una struttura all’avanguardia”.