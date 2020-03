San Giorgio a Cremano. Raid ai danni dell’ex consigliere comunale Curcio

Zinno: “Fiducia nelle Forze dell’Ordine ma chiediamo di intensificare i controlli”

San Giorgio a Cremano, 3 marzo 2020 – In relazione al raid che la scorsa notte si è verificato ai danni dell’ex consigliere comunale Giuseppe Curcio, il sindaco di San Giorgio a Cremano esprime solidarietà al concittadino e dichiara:

“Inquieta il fatto che un ex consigliere comunale sia stato colpito da alcuni proiettili sotto la sua abitazione. Ancora una volta esprimiamo fiducia negli investigatori e nell’autorità giudiziaria, certi che faranno luce su questo fatto criminoso e chiediamo nuovamente con forza al Questore di Napoli di intensificare le attività di controllo sul territorio di San Giorgio a Cremano, che non è e non deve diventare terra di nessuno”.

