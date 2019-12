San Giorgio a Cremano: No ai botti illegali e pericolosi

Il sindaco Zinno rinnova l’invito a non sparare: “Divertiamoci responsabilmente”

San Giorgio a Cremano, 20 Dicembre 2019 – Botti illegali. Lo scorso anno in Italia, sono stati 216 i feriti, di cui 44 ricoverati in ospedale, due in gravi condizioni. Un bilancio ancora negativo a livello nazionale, anche se in Campania vi è stata un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia l’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, rafforza anche quest’anno l’invito a non esplodere botti illegali e pericolosi. E lo fa attraverso manifesti in cui i protagonisti sono i bambini e i cuccioli. Dopo lo spot realizzato dagli studenti, in cui sono stati direttamente i più piccoli a chiedere agli adulti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno senza sparare botti, in città sono stati affissi nuovamente manifesti che recitano: “Se li amiamo non li spaventiamo. Botti? No grazie!”. Il riferimento è diretto proprio ai bambini e agli animali domestici, che subiscono più di chiunque altro questa consuetudine di fine anno.

“In questi giorni abbiamo nuovamente fatto affiggere in città manifesti di sensibilizzazione sul fenomeno – spiega il sindaco Giorgio Zinno – per ribadire quanto sia rischioso l’uso superficiale e incontrollato di botti, così come di fuochi d’artificio non sicuri. Pericoli – continua – che non riguardano solo le persone e gli animali, ma anche il patrimonio pubblico e privato: monumenti, edifici, parchi, veicoli in sosta e contenitori per i rifiuti dell’umido o del vetro, facilmente incendiabili. E’ compito di tutti prendere coscienza del fenomeno e trasmettere i rischi ad esso collegato. E’ un atto fondamentale per la crescita dell’intera comunità”.

La campagna di sensibilizzazione è stata messa in campo d’accordo con l’assessore alla Sicurezza Ciro Sarno e si è estesa anche agli studenti, attraverso incontri sul tema con la Polizia Municipale e la distribuzione di materiale informativo nelle scuole primarie, superiori e paritarie del territorio.

“Divertiamoci responsabilmente – conclude Sarno. E diamo il buon esempio ai nostri bambini, insegnando loro a rispettare le regole, a mettere in pratica il buon senso e ad avere rispetto per le persone, gli animali e la città.”

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa