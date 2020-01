San Giorgio a Cremano: L’amministrazione saluta il Comandante Avolio

Cerimonia giovedì 16 in Sala Consiliare alla presenza del Tenente Colonnello Novi

San Giorgio a Cremano, 15 gennaio 2020 – Giovedì 16 gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare Aldo Moro, in piazza Carlo di Borbone 10, l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno e la società civile saluteranno il Sottotenente Gerardo Avolio, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano fino al 27 dicembre 2019. Sarà presente anche il Tenente Colonnello Francesco Novi, che da settembre è a capo del Comando Gruppo di Torre Annunziata, da cui dipende anche la Stazione di San Giorgio a Cremano.

Durante la cerimonia il Primo Cittadino consegnerà una targa all’ufficiale che dal 3 gennaio è a capo della II Sezione del Nucleo Investigativo di Aversa. Avolio lascia la direzione dell’Arma di via Bachelet dopo quattro anni di intenso lavoro, svolto con impegno e dedizione nel controllo del territorio. Ha preso temporaneamente il suo posto il Maresciallo Di Candio, già vice comandante.

“Il Sottotenente Avolio rappresenta un esempio di professionalità e impegno nel perseguimento della legalità – commenta il sindaco Giorgio Zinno. In quattro anni, da quando è arrivato nella nostra città, abbiamo condiviso vicende di cronaca, ma anche azioni volte alla prevenzione della criminalità. Il nostro è un territorio impegnativo – continua Zinno – caratterizzato da una molteplicità di aspetti su cui è fondamentale tenere alta l’attenzione, soprattutto attraverso una indispensabile collaborazione fra tutte le forze che si adoperano per la tutela della città. E’ doveroso pertanto ringraziarlo pubblicamente, in un luogo istituzionale come l’aula consiliare, ovvero dove è ufficialmente rappresentata la città” A nome di tutta la cittadinanza facciamo al Comandante Avolio i migliori auguri di buon lavoro, sapendo che porterà la sua competenza e serietà al Nucleo Investigativo di Aversa.”.

“Ad Avolio facciamo gli auguri per il nuovo incarico – conclude Ciro Sarno, assessore alla Sicurezza. Nel ringraziarlo rinnoviamo la stima per la professionalità dimostrata, sia in fatti incresciosi di cronaca, sia per aver collaborato fattivamente con l’amministrazione in tema di prevenzione e non solo di repressione”.





ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it



Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa