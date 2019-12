San Giorgio a Cremano. Event iper tutti fino al 19 gennaio 2020. Concerti e spettacoli sotto le stelle, teatro, cori gospel e l’esilarante Cremano Talent

San Giorgio a Cremano, 20 Dicembre 2019 – Da questa sera (ieri per chi legge), eventi no stop in città, fino al 19 gennaio 2020. Da venerdì il Natale sangiorgese si anima con “San Giorgio di sera”, in piazza Troisi, a partire dalle 18.30. Sul palco dell’agorà baby dance fino alle 19.30 per lasciare poi il posto, alle 19.30 alla cover band di Eduardo Bennato, la più fedele all’originale e l’unica riconosciuta dall’artista, con uno spettacolo live. A seguire cabaret e comicità con Peppe Laurato e Rosaria Miele da Made in Sud. Alle 22.00 dj set fino a tarda sera.

Lunedì 27 si replica in via Manzoni. L’evento che doveva svolgersi giovedì 19, è stato rinviato a causa del maltempo. Analogo programma, ma sul palco si alternerà la Vascover band, con un tributo a Vasco Rossi e i comici di Caffè Cabaret. Dalle 22.00 dj set fino al termine dell’evento. Le due serate sono organizzate dall’amministrazione, con la collaborazione dei commercianti.

Il week end di eventi si estende anche alle ville vesuviane. Venerdì 20, alle ore 18.00 nella Biblioteca Padre Alagi, in Villa Bruno, lo straordinario concerto natalizio “Non solo gospel”, mentre il 21 e il 22, sempre in Villa Bruno, mercatini di Natale nell’ambito dell’evento “Simple Christmas”.

Sabato 21 poi, gli eventi inizieranno alle 10.00, con la sfilata di artisti in strada, in piazza Troisi e strade limitrofe, a cura dei commercianti, dal titolo “Lasciatevi emozionare”. Si replica anche alle 20.00, sempre in piazza Troisi.

Appuntamenti anche per i più piccoli. 22, 23 e 24 dicembre in Villa Falanga, sede della Città dei Bambini e delle Bambine, animazione, giochi e laboratori per bambini e famiglie con “Il magico Natale di San Giorgio Cremano”.

Per l’antivigilia di Natale, lunedì 23 dicembre, oltre all’evento di sera in via Manzoni, nelle Fonderie Righetti, in Villa Bruno, si esibirà la straordinaria cover band di Pino Daniele “Lazzari Felici”.

Venerdì 27 e sabato 28, sempre nelle Fonderie Righetti, l’esilarante spettacolo di Cabaret: “A te e famiglia”, a cura di Cab e Mur, con Marco Cristi , Stefano De Clemente, vincitore del premio Troisi 2019 e tutti i comici del laboratorio. Sabato, ore 20.30 “Cremano Talent”, con Peppe Iodice e Maria Silva Malvone.

Spazio alla musica, il 29 dicembre nelle Fonderie Righetti, in Villa Bruno, alle ore 19.30 “Concerto di Capodanno” a cura della A.S.D. Ciro Ammendola, mentre alle 19.00 in biblioteca “Concerto operistico e canzoni napoletane”, a cura di Leontina Alvano.

Il teatro classico va in scena invece il 2 gennaio. Alle ore 20.30 nelle Fonderie Righetti, spettacolo dal titolo: “Napoli in Allegria“, a cura di Raimondo Salvetti.

Il 4 gennaio: “Concerto Coro Gospel Angeli Metropolitani” nella Chiesa di Santa Maria del Principio, a cura di Perretta Group, Ore 18.00, mentre alle ore 20.30 nelle Fonderie Righetti, spettacolo a cura della Pro Loco: “Luci della Ribalta”.

Ancora teatro, il 5 gennaio: “Storie divertenti di donne e di amori al tavolo di un Trivial Game”, con la regia di Costantino Punzo, presso le Fonderie Righetti, alle ore 18.30

4-5-6 gennaio, dalle 10.30 alle ore 13.30 in Villa Falanga “L’Epifania a San Giorgio a Cremano” e il 5 il 6 “Festa del Bambin Gesù a Tufarelli”, mercatino natalizio e processione liturgica in via Tufarelli.

Inoltre, fino al 6 gennaio: “Natale in Villa”, in Villa Vannucchi con mercatini, luminarie d’artista e spettacoli di cabaret nell’Arena e la mostra presepiale, “Anch’io Presepio”, in Villa Bruno con 40 presepi realizzati da altrettanti maestri campani.

Si prosegue fino il 9 gennaio con “Nannarella – Napoli e Roma nel dopoguerra” a cura dell’Ass. Maria Malibran, presso le Fonderie Righetti , ore 20.30.

Si chiude il 18 e 19 gennaio, alle ore 20.30 con lo spettacolo teatrale “Angelarosa Schiavone”, a cura della Compagnia “I Teatramanti”. Fonderie Righetti, ore 20.30

“Abbiamo pensato ad un cartellone di eventi – spiega il sindaco Giorgio Zinno – che ripercorresse i segni tradizionali delle Feste, portando nelle strade e nelle piazze l’atmosfera natalizia, attraverso le due serate in piazza Troisi e via Manzoni. Ma senza dimenticare la cultura, segno distintivo della nostra città con la storica mostra presepiale, il teatro, la musica e il divertimento con gli spettacoli che si svolgeranno nelle location di Villa Bruno. Tutti gli eventi sono gratuiti, per offrire l’opportunità di partecipare a chiunque voglia sentirsi parte della nostra amata comunità. Un ringraziamento va alle tante associazioni del territorio, da sempre linfa vitale della nostra città e ai privati che hanno voluto collaborare, simbolo di una San Giorgio positiva, creativa e piena di energia”.

“L’obiettivo è offrire ai sangiorgesi molteplici opportunità per godere dell’atmosfera natalizia – aggiungono Pietro De Martino e Grazia Esposito, assessori alla Cultura e al Commercio – senza necessità di cercare altrove eventi e spettacoli. Adulti, bambini, famiglie e anche gli adolescenti, potranno trovare tante occasioni per condividere momenti di divertimento e moltiplicare l’energia del Natale“.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa