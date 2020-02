San Giorgio a Cremano: Corona virus, disinfettate scuole e strade. Sindaco in Regione per un nuovo vertice convocato dal Presidente De Luca

San Giorgio a Cremano, 25 febbraio 2020 – Corona Virus. Il sindaco Giorgio Zinno ha incontrato questa mattina la Direttrice del Distretto Sanitario ASL n.54, Maria Teresa Stocchetti, una delegazione dei medici di base, dei centri medici e diagnostici privati per fare il punto sulla situazione e confermare la rete di informazioni e collaborazione tra gli enti, avviata già nei giorni precedenti. Domani nuovo incontro in Regione Campania, convocato dal Presidente Vincenzo De Luca per valutare le misure adottate finora e concertare azioni comuni. Al momento comunque la situazione resta la stessa. Non vi è alcun caso, conclamato e come stabilito nell’ordinanza sindacale emessa domenica 23 febbraio, i cittadini che rientrano in città dalle regioni a rischio stanno effettuando comunicazione alla Polizia Municipale che sta provvedendo a trasmetterle alla Asl.

Domani le scuole riapriranno regolarmente, dopo il ponte di Carnevale. Gli istituti comprensivi pubblici sono stati tutti igienizzati, così come l’asilo nido comunale e le scuole parificate. Per i tre istituti superiori, la competenza è della Città Metropolitana che sta provvedendo ad effettuare gli interventi.

Inoltre, come anticipato ieri, oggi la società Buttol ha effettuato lavaggi straordinari con disinfettante su tutto il territorio, dal centro alle aree periferiche e domani, su strade e marciapiedi e mercoledì 26 febbraio dalle 6.30 alle 8.00 eseguirà un ulteriore disinfezione davanti a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

“Tutte le misure che abbiamo messo in campo sono precauzionali e finalizzate alla prevenzione del fenomeno – spiega il sindaco Giorgio Zinno. Il Centro Operativo comunale permanente è attivo no stop e nel frattempo stiamo monitorando l’evolversi della situazione. Inoltre – continua – agiamo in sinergia con le direttive regionali, tanto che domani sarò presente ad una riunione operativa presso la Regione Campania, mentre il vicesindaco parteciperà all’incontro, indetto dalla Asl Na 3 Sud, presso la Direzione Generale a Torre del Greco. Rispetto alla disinfezione in città, la ditta sta provvedendo ad eseguire interventi su tutto il territorio così come sono stati terminati quelli all’interno delle scuole. Infine faccio un plauso a tutti quei cittadini che responsabilmente stanno comunicando le informazioni indicate nell’ordinanza, alla Polizia Municipale consentendo così di avere una mappatura dei trasferimenti verso il nostro territorio”.

