San Giorgio a Cremano, Campania Libera in sostegno di Giorgio Zinno. “False bugie per destabilizzare. Si al centro sinistra, accanto al sindaco”

San Giorgio a Cremano. 19 gennaio 2020 – Le vie della comunicazione sono infinite, come le false bugie confezionate per l’imminente campagna elettorale. Campania Libera è al lavoro per presentare una sua lista per sostenere il centro sinistra, e il vice coordinatore del movimento dott. Carlo Lembo non si candiderà in nessuna lista che non sia la suddetta Campania Libera.

“Intendo precisare e azzerare una disinformazione, che lascia lo spazio di una visibilità mediatica bruciata dalla sua inconsistenza – afferma Lembo. Ci auguriamo che siano i fatti e non le fantasie giornalistiche a tenere vivo il dibattito tra le forze politiche cittadine.

La nostra San Giorgio non ha bisogno di queste piccole, mediocre, meschine notizie partorite da una stampa che non rende un servizio di comunicazione basate su dichiarazioni o comunicati forniti da Campania Libera, ma immagina e partorisce scenari che resistono il tempo di un tweet, di un like, o di un mi piace. A noi piace la concretezza e la realtà dei fatti. Lasciamo ai soliti disinformatori il centro della scena dove si rappresenta il nulla”.

