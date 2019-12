Salerno: il Questore chiude locale dopo dedica ai camorristi del 41 bis da parte di cantante neomelodico

Personale della compagnia carabinieri di Mercato San Severino ha accertato che, in data 24 dicembre c.m., alle 12.00, nel locale Black and white ubicato nel comune di Fisciano (Sa), la titolare A.I. di anni 36 ha organizzato uno spettacolo, in assenza delle specifiche autorizzazioni, nel corso del quale si e’ esibito un cantante neomeolodico, di anni 28, noto pregiudicato catanese per vari reati, nonche’ gravato da misure di prevenzione. Il predetto, durante la breve esibizione canora ha dedicato una canzone ai detenuti sottoposti al regime carcerario dell’art. 41 bis ed, in particolare, su suggerimento di persona in corso di identificazione, anche ad un noto pregiudicato locale attualmente detenuto. I carabinieri hanno contestualmente richiesto l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del Tulps.

Personale della polizia municipale del comune di Fisciano ha evidenziato, inoltre, che lo spettacolo di musica dal vivo si e’ tenuto dinanzi all’ingresso del suddetto locale dove erano state installate apparecchiature di riproduzione multimediale di amplificazione. L’intrattenimento e’ stato organizzato senza la prescritta autorizzazione prevista dall’articolo 68 Tulps nonche’ in assenza di qualsiasi piano di emergenza o accorgimento atto a tutelare la salvaguardia e la sicurezza degli spettatori, contravvenendo, quindi, alla normativa vigente in materia di tutela della safety negli eventi che si svolgono nei luoghi pubblici.

Per tali motivi, il questore della provincia di Salerno dr. Maurizio Ficarra, ha preso atto che il comportamento ossequioso avuto dal suddetto cantante, volto a rendere omaggio a persona sottoposta a regime carcerario di cui all’art. 41 bis, cosi’ come rilevato dalla riproduzione di un video dello spettacolo, rappresenta un disvalore assoluto che offende la moralita’ pubblica. Ha, inoltre, valutato che l’attivita’ commerciale e’ stata gestita in violazione delle piu’ elementari norme destinate a tutelare la sicurezza degli avventori e che tali episodi sono pregiudizievoli per l’ordine e la moralita’ pubblica creando allarme sociale e sconcerto nell’opinione pubblica. Pertanto, ha disposto la chiusura per la durata di gg. 15 (quindici) del locale Black and white.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa