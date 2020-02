Salerno, al via il Corso di formazione gratuito “Social media training e commerce” dedicato alla comunicazione online dei commercianti

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SALERNO

CONFCOMMERCIO CAMPANIA SEDE DI SALERNO

PROPONE

IL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

“SOCIAL MEDIA TRAINING E COMMERCE”

DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE ONLINE DEI COMMERCIANTI

DAL 3 MARZO AL 2 APRILE | CENTRO SOCIALE SALERNO | VIA G.VESTUTI, SNC

Salerno, 17 febbraio 2020 – Visto il grande interesse manifestato dagli operatori delle attività commerciali di proseguire il cammino nei percorsi formativi, in vari ambiti, che favoriscano la promozione territoriale, grazie alla sinergia con l’Assessorato al Commercio del Comune di Salerno, Confcommercio Campania – sede di Salerno, propone il corso gratuito di “Social Media Training e Commerce”, a partire da martedì 3 marzo, nella sede del Centro Sociale di Salerno. A cura di docenti esperti del settore, il corso è pensato per le aziende che desiderano formare i propri dipendenti o partner, in termini di comunicazione social, fornendo indicazioni e tips per comunicare online in modo consapevole, efficace e sicuro, sia a livello personale che in ambito professionale. “In Confcommercio Campania e, in particolare, nel mandamento di Salerno, crediamo che la formazione sia una delle chiavi che apra le porte ad un’ eccellente gestione dell’impresa” – spiega Antonio Monizzi, Consigliere Confcommercio Campania Mandamento di Salerno, delegato alla Comunicazione e alla Formazione, in occasione della Conferenza stampa di presentazione, tenuta stamani alla Sala Gonfalone di Palazzo di Città. “Cosi come promesso nello scorso ottobre, in occasione dell’avvio del corso di Inglese destinato ai commercianti, con oggi, siamo pronti a lanciare una nuova sfida, attraverso un percorso pensato per comprendere prima “perché” e poi “come” il mondo del business sia sempre più legato ad un’articolata strategia digitale. Ci aspettiamo, pertanto, una vivace e produttiva partecipazione, in attesa di programmare le prossime iniziative”.

Il corso è strutturato in quattro moduli che comprendono lezioni teoriche e prove pratiche personalizzate sulle aziende e sui gruppi di partecipanti, così suddivisi:

Modulo I – Social Environment, 4 ore

Modulo II – Social Branding, (teoria), 4 ore

Modulo III – Social Branding (pratica), 8 ore

Modulo IV – Social ADS, 4 ore

LUOGO: Centro Sociale Salerno, Via Guido Vestuti, s.n.c, in zona Pastena.

DATE: Il seminario avrà la durata di 20 ore e si svolgerà il martedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, fino al 2 aprile.

ISCRIZIONI: Per partecipare al workshop, basta compilare il form al seguente link: clicca qui (una compilazione per ogni partecipante)

PER MAGGIORI INFO: salerno@confcommerciocampania.it | 089 2147589

