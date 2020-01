Sabato 25 gennaio “Flo” live al Common Ground di Napoli

Tanti premi e tre dischi all’attivo, sarà on stage con il suo ritmo coinvolgente

Cantautrice e attrice di teatro, FLO è una delle personalità più interessanti e versatili della “World music d’autore” (Songlines UK, April 2017). E non poteva che scegliere un luogo divenuto iconico per la musica dal vivo, il Common Ground, dove suonerà live sabato 25 gennaio a partire dalle 22. Anche nell’industrial bistrò di Agnano Floriana Cangiano porterà il suo stile, il suo miscuglio ritmico e coinvolgente, in cui si innestano distensioni melodiche, improvvisazioni strumentali e il racconto magnetico della prospettiva femminile.

Laureata in Canto lirico con il massimo dei voti al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, Flo ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Vincenzo Zitello, Lino Cannavacciuolo e altri. A teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, Michele Schiano di Cola, Sarasole Notarbartolo, Claudio Mattone e Gino Landi.

Tre i dischi all’attivo: nel 2014 esce in Italia e in tutta Europa “D’Amore e di altre cose irreversibili” che, accolto con grande entusiasmo dalla critica e dal pubblico, otterrà alcuni tra i più importanti riconoscimenti italiani (Premio Musicultura 2014, Premio “Radio Rai 1” per la Migliore musica a Musicultura 2014, Premio Assoluto Andrea Parodi 2014, Migliore musica al Premio Parodi 2014, Miglior arrangiamento al Premio Parodi 2014). Alcuni brani di questo disco sono presenti nei film “Ultima fermata” con Claudia Cardinale e “Noi siamo Francesco” con Elena Sofia Ricci. Due anni dopo, incide “Il mese del Rosario” (Miglior testo al premio Bianca d’Aponte 2014, Premio Musicultura 2015 e tra i candidati alle Targhe Tenco nelle categorie “Miglior disco dell’anno” e “Miglior canzone”). Nel 2018 il terzo disco, “La mentirosa”, che la consacra tra le più raffinate ed originali cantautrici della nuova scena World europea.

Apertura ore 21.00

Inizio live ore 22.00

Ingresso free entro le 23.00

Dalle 23: 15€ con drink

Dalle 24: 20€ con drink

A seguire, Dj Set con Dj Danilo de Santo e Cerchietto

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa