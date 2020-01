Rubano in un supermercato: denunciate due donne straniere

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato due ragazze di nazionalità straniera, perché responsabili di furto, posto in essere in un supermercato ubicato nella limitrofa periferia cittadina. Le due giovani sono state colte in flagranza, allorquando il personale di vigilanza del centro commerciale le notava entrare ed uscire dal supermercato in più riprese. Tale comportamento destava non pochi sospetti, confermati dal fatto che le stesse venivano sorprese proprio nel momento in cui asportavano scatolette di tonno dagli scaffali in esposizione, per occultarle in ingegnose, quanto artigianali cartuccere, modificate per la circostanza ed indossate sotto i maglioni. Pertanto, dopo averle bloccate veniva richiesto l’intervento della pattuglia di Polizia che, di lì a poco, giungeva sul posto. Al termine dell’identificazione i primi accertamenti consentivano di acclarare che la merce precedentemente asportata era stata nascosta all’interno di un’autovettura. Tutto il materiale, pari ad un importo di circa 200 euro, è stato sequestrato, mentre le due donne, condotte in Questura, sono state denunziate in stato di libertà.

