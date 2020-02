Roma, Di Sarno (M5S): ” Intensificazione controlli sulla sicurezza per i paesi del territorio vesuviano “

Roma , 19 febbraio, 2020 – Intensificazione dei controlli in diversi quartieri della città e altri paesi limitrofi dopo il tavolo sulla sicurezza per i paesi Vesuviani del Generale Giuseppe La Gala grazie all’interessamento del deputato Gianfranco Di Sarno.

L’intensificazione delle misure di controllo gia’ dal mese di dicembre , attraverso il ricorso all’ impiego di ulteriori risorse, con reparti speciali di Polizia e Carabinieri dopo il tavolo sula sicurezza per i paesi del territorio vesuviano provocato dall’ azione del Generale Giuseppe La Gala , ha aumentato infatti la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Posti di blocco e controlli sono visibili sia in centro città che agli ingressi dei comuni e questo, stando agli ultimi bilanci, sta diminuendo sensibilmente la presenza di coloro che delinquono sul territorio. Anche nei giorni scorsi numerosi posti di blocco hanno visto impegnati sia i militari della locale Stazione, che del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna.Le pattuglie hanno stazionato a lungo sia le zone centralissime della città, senza dimenticare però alcune aree più periferiche.

«Uno dei tre pilastri del mio mandato è quello di contrastare la criminalità economica, quindi eliminare quelle che sono le ricchezze illecite della criminalità perché ritengo che non basta la semplice repressione penale e personale per contrastare e debellare un’organizzazione ma è importante annullare, quindi togliere quelle che sono le ricchezze illecite, con sequestri e confisca», dichiara il Generale Giuseppe La Gala .

La Gala, 52 anni, sposato con tre figli, è laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha iniziato la carriera militare nel 1982 frequentando la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli e i corsi dell’Accademia militare di Modena e quelli della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.Specializzato nell’attività antiriciclaggio, sviluppando indagini patrimoniali tese alla confisca di beni alle organizzazioni mafiose e realizzando una pubblicazione “Il riciclaggio di denaro. Strumenti di contrasto e misure patrimoniali”, già utilizzata come testo di studio alla Scuola Ufficiali.È stato al vertice dei comandi provinciali di Ostia, Roma e Milano. Come ultimo incarico ha ricoperto il ruolo di Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma.

” La presenza sul territorio degli uomini dell’Arma è sempre stata al centro della mia azione parlamentare, perché è di estrema importanza avvicinare i centri di comando della nostra sicurezza anche ai quartieri più periferici, aumentando visibilmente la percezione di sicurezza dei cittadini.”

Ha affermato il deputato Gianfranco Di Sarno, Commissione Giustizia , segretario della giunta autorizzazione a procedere della camera dei deputati , vice presidente commissione bicamerale di controllo degli enti obbligatori previdenziali e sociali .

