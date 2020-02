Roberto Latini a Sala Ichòs il 15 e 16 febbraio

Prosegue la stagione teatrale con una compagnia ed un artista, che da anni presentano i loro spettacoli nello spazio di San Giovanni a Teduccio. Roberto Latini con Fortebraccio Teatro ritornano con una dedica speciale e unica per Ichòs, portando in scena una pièce creata ad hoc per l’Ultima, serenamente ultima, Stagione.

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, e domenica 16 febbraio, alle ore 19, Fortebraccio Teatro presenta “È solo amore” di e con Roberto Latini, musiche e suoni a cura di Gianluca Misiti, luci di Max Mugnai.

Spiega Latini: «La presentazione di questo spettacolo vorrei che fosse in forma di lettera. Le note non sono alla regia, alla drammaturgia, all’intenzione o al processo di lavoro. Sono righe che vorrei aggiungere alle vostre, nella dichiarazione di chiusura dell’attività e, se mi permettete, nella condivisione di un agire che ha smesso le parole, fatalmente, finalmente. Non ricordo quante volte siamo venuti in questi anni e non voglio contarle adesso. Mi piace pensare che sia stata una volta sola, ma nella moltiplicazione delle occasioni. Ricordo benissimo la prima, quindici anni fa; ricordo tutto e tutti e soprattutto il senso profondo del vostro stare, la condivisione alla quale ho cercato di aggiungermi ogni volta e l’essere famiglia oltre la vita di ciascuno. Ho per voi tutti un sentimento che sfida la vergogna, ho per voi tutti un’ammirazione, per voi e il vostro stare così altro, così alto, rispetto alle produzioni, gli algoritmi, le tournée e a quanto è diventato normale in questo lavoro. Quanto non è normale, in verità, se si fa la verità. Voi siete stati – e siete – un’eccezione: eccezionali. Vorrei portare il mio disarmo; anche teatralmente: scene senza lo spettacolo che le ha contenute, prodotte, immaginate. Scene spogliate, distillate, estratte, per merito o per cuore, senza pretesa, ragionamento. Senza precedenti, senza seguito. Un evento unico, per voi, diviso in due serate, come a farci eco a vicenda. Per celebrare la storia, la condivisione e la natura di uno spazio unico e fondamentale: Sala Ichos a San Giovanni a Teduccio. E voi tutti, tra le braccia. Grazie. Roberto».



Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio (NA)

Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 – domenica dalle 10 alle 17)

Orari: sabato ore 21; domenica ore 19

