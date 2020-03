Rivolta nelle carceri, Gambarini (Cambiamo!): “Solidarietà a forze dell’ordine e personale sanitario”

MODENA, 8 mar. – “Non ci sono parole per commentare quanto sta accadendo nel carcere di Modena e in altre carcere italiani. Non è concepibile che in situazione di tale emergenza nazionale le forze dell’ordine e il personale sanitario debbano trovarsi a dover contenere anche la rivolta dei detenuti. Sono preoccupati per la loro salute? Lascino che chi di dovere faccia i controlli secondo le procedure senza creare caos e disordini. Ai detenuti che, in un momento delicato come questo hanno provocato una rivolta, devono essere inflitte pene severissime. Va da sè, appena superato questo momento, si dovrà procedere con l’assunzione di personale per la polizia penitenziaria perchè la situazione delle carceri non è sostenibile. Alle forze dell’ordine e al personale sanitario un grande grazie per tutto quello che stanno facendo per noi”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile di Cambiamo! per la Regione Emilia Romagna.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa