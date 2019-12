Ritrovato Luca Assante, il giovane scomparso nella notte di Natale

Napoli, 30 dic – Ritrovato Luca Assante, il giovane scomparso nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, affetto da bipolarismo.

A darne segnalazione è stata la questura francese. Il giovane sarebbe ricoverato da ieri presso la struttura ospedaliera di Fontaine Bleau.

I familiari sono alle prese con l’apparato burocratico per mettere in contatto l’Asl Napoli1 con questo ospedale, al fine di comprendere come portarlo a casa.

Luca sta bene e finalmente domani la famiglia potrà riabbracciarlo in Francia.

