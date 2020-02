Renzi: Raccolta firme, “perché si arrivi al sindaco d’Italia”

“Lancerò una raccolta di firme, insieme al lavoro preparatorio che faremo” con gli altri partiti, “perché si arrivi al sindaco d’Italia”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a Porta.

“Siccome non si può andare avanti così con le scene che abbiamo visto, fermi tutti: faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni. Dico: portiamo il sistema del sindaco d’Italia a livello nazionale. Si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l’elezione diretta del presidente del Consiglio”, conclude.

E sulla prescrizione. Se non viene ritirata la proposta Bonafede sulla prescrizione presenterà una mozione di sfiducia al ministro Bonafede entro Pasqua? “Penso proprio che sarà così. Spero che ci sia buonsenso e si arrivi all’accordo”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a porta.

Se sfiducia Bonafede cade il governo. “No, perché?”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a porta, citando il precedente di Mancino. “Sono un ottimista, spero prevalga il buonsenso”, aggiunge. E comunque, conclude: “Non butto la palla in tribuna. Quando anche venisse meno la maggioranza di governo, per la fase politica che stiamo vivendo non si può votare fino all’autunno. Non si voterà prima del 2021”, assicura Renzi.

