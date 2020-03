Regione Campania avvisa “Attenzione alle fake news”

“Continuano a girare in rete, sui social e sugli strumenti di comunicazione digitale, un numero spropositato di false notizie (fake news), come questa falsa ordinanza che sta girando su Whatsapp su carta intestata della Regione, perfettamente contraffatta. Denunceremo l’accaduto, ed ogni fatto analogo, alla Polizia Postale.

Vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che arrivano dal Ministero, e per quanto concerne la Regione Campania, dal sito istituzionale, dal Burc e dalle nostre pagine social che stiamo utilizzando per tenervi costantemente e puntualmente aggiornati”.

Cosi il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

