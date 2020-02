Regionali: Schiano, mantenere i patti nazionali con Fitto e Caldoro

“Per le regionali in Campania Fratelli d’Italia ha Edmondo Cirielli, sarebbe un ottimo candidato, un bravissimo Presidente. Siamo però quelli della ‘parola data’ come ha sottolineato Giorgia Meloni”. Così sui social Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Gli accordi nazionali – aggiunge – prevedevano Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania. Gli accordi vanno rispettati, serve questa serietà”.