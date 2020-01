Regionali: Schiano (Fdi), alleanza Pd M5S? Innaturale e di palazzo

“Una eventuale alleanza Pd e Movimeto Cinquestelle in Campania sarebbe innaturale. Un’intesa di palazzo fatta in testa ai campani. I cittadini non si faranno ingannare e non ci sarà nulla che potrà fermare il vento che soffia sul centrodestra”. Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa