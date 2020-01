Regionali: Schiano, Di Maio scappa da fallimento

“Luigi Di Maio molla prima del fallimento. Nessuna scelta coraggiosa ma solo una fuga”. Lo sottolinea Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Il Movimento Cinque Stelle – spiega – ha avuto il merito, e lo riconosco, di accendere i riflettori su alcuni temi. Poi ha messo in campo una totale inadeguatezza programmatica. Al Paese non serve l’elenco dei problemi ma quello delle soluzioni”.

Poi Schiano aggiunge, anche in relazione alle prossime regionali “auguri a Crimi. Chissà cosa penserà Vincenzo De Luca che lo defini’ il ‘procione lavatore’ e lui prese le distanze ‘dalla grande ammucchiata del Pd’. Dimenticheranno anche questo, per le poltrone e per l’accordo in Campania?”