Regionali centrodestra : braccio di ferro tra Domenico De Siano e Matteo Salvini .

Dopo l’ elezione di Jole Santelli pare che gli animi si siano rafforzati rispetto ad una probabile candidatura di Mara Carfagna come governatrice in Campania la quale pero’ troverebbe ostacoli proprio nel suo padre politico e cioe’ Silvio Berlusconi . Antonio Tajani , completamente a digiuno delle faccende campane si schiera a favore delle haters della Carfagna a capo di cui si dice ci sarebbe Licia Ronzulli il cui seguito e’ costituito da Mariastella Gelmini , Annamaria Bernini e addirittura la nuova badante in carica , piu’ volte smentita dalla compagna Francesca Pascale , Marta Fascina . Insomma se questo dovesse essere il quadretto la vita della Carfagna non sarebbe piu’ così facile tanto da prendere la decisione di costituire una nuova associazione chiamata Voce Libera con la quale ha presentato un evento di gran successo presso il tribunale di Napoli la settimana scorsa . Ma come mai proprio la Carfagna non trova il favore del suo Cavaliere ? Semplicemente perche’ il coordinamento campano di Forza Italia alla cui guida c’è il sempiterno nominato Domenico De Siano facendosi interprete del volere degli onorevoli che costituiscono il nocciolo duro del voto locale preferisce un Caldoro ter . Sulla candidatura di Stefano Caldoro in realta’ la stessa Carfagna e’ critica e ne ha le condivise ragioni perche’ gli alleati sono scettici . A complicare la situazione c’è il leader del maggiore partito dell’ opposizione che sarebbe Matteo Salvini il quale dopo aver puntato sulle perdenti Emilia e Toscana confida nella Puglia o nella Campania ma soprattutto in quest’ ultima perche’ Giorgia Meloni pare che non voglia cedergli la terra della taranta . Quali sono i nomi in gioco per la Lega ? Sangiuliano o Tommasetti , il giornalista o il professore . Sembra sia previsto un tavolo di confronto tra i leader dei maggiori partiti del centrodestra proprio riguardo alle elezioni amministrative campane il prossimo 18 febbraio . Si vocifera che la Carfagna potrebbe rendersi disponibile perche’ propulsata dagli alleati che ovviamente vedono in lei un nome nazionale in grado di affrontare una campagna elettorale contro un candidato forte come Vincenzo De Luca . Intanto a Benevento Mastella si dimette candidandosi ad ago della bilancia …