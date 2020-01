‘Quasi famoso’, Antonio Fiorillo al teatro Jovinelli di Caiazzo domenica 2 Febbraio

Quinto appuntamento della stagione teatrale sul palcoscenico di Palazzo Mazziotti

Continua la stagione 2019/2020 al Teatro Jovinelli di Caiazzo. Il cartellone allestito dal maestro Franco Mantovanelli e dal direttore artistico Enzo Varone prevede, come quinta proposta, lo spettacolo ‘Quasi Famoso’ di Antonio Fiorillo, che sarà in scena sul palco di Palazzo Mazziotti domenica 2 febbraio con inizio alle ore 19.

In occasione dei suoi primi 25 anni di teatro l’attore napoletano, conosciuto come il gigante buono, con l’accompagnamento della chitarra di Mario Di Giovanni, un viaggio attraverso il novecento italiano, rendendo omaggio ai personaggi che hanno influenzato il suo percorso artistico da Toto’ a Raffaele Viviani, fino ad arrivare a Riccardo Pazzaglia. Un viaggio visto anche dalla parte del pubblico che negli anni ha osservato l’Italia cambiare di pari passo all’ evoluzione del linguaggio comico e del gusto dello spettatore. 25 anni di teatro in un’ora e mezza di risate, canzoni ma anche momenti di riflessione, strizzando l’occhio al cabaret e all’importanza che gli attori napoletani hanno avuto nel suo percorso artistico.

Per info e prenotazioni riferisci ai numeri 3776620826 oppure 3351739467. Ingresso unico 10 euro.