Punto a punto a Salerno tra ospedali e forze dell’ordine

Nella provincia di Salerno, secondo quanto è emerso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari non fanno registrare numeri particolarmente elevati. Il prefetto Francesco Russo, tuttavia, ha ritenuto necessario un confronto dopo l’episodio che si è verificato nella serata del 16 gennaio, quando un medico e un infermiere sono stati aggrediti dai parenti di un paziente.

Stamattina si è incontrato con il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato, con il presidente dell’Ordine dei medici di Salerno Giovanni D’Angelo e con il presidente dell’Ordine degli infermieri di Salerno Cosimo Cicia.

Nell’occasione, il prefetto ha assicurato l’intensificazione dei “passaggi” delle pattuglie e uno studio per l’incremento di strumenti tecnologi a vigilanza delle strutture sanitarie:

l’attivazione di un “punto a punto”, per la chiamata diretta e immediata dall’ospedale alle sale operative delle forze di Polizia;

il collegamento tra sale operative e sistema di videosorveglianza del complesso ospedaliero dove sono presenti: 60 telecamere all’esterno e all’interno, agenti di Polizia, servizio di vigilanza privata e portierato.

Il commissario straordinario D’Amato ha annunciato anche l’attivazione del cosiddetto “monitor accoglienza”, all’interno del pronto soccorso, che consentirà ai familiari dei pazienti di seguirne il percorso “in tempo reale”.

Infine, sono in programma: incontri di formazione nella gestione delle situazioni di rischio, dedicati agli operatori, osservatori permanenti sul fenomeno e campagne di sensibilizzazione per “educare” al rispetto del lavoro altrui.