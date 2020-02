Pubblicato il Bando Nazionale I° Premio Letterario “Inchiostro e passione” anno 2020, scadenza 30/06

Caserta – Il 2020 si apre con i buoni auspici grazie all’intraprendenza di Piera Pistilli, Graziella De Chiara, Mirko Marasco, Luciano Zampini e Patrizia Calzetta ovvero del Gruppo Poetico “Inchiostro e passione” (Essere e non Apparire) che promuove in questi giorni il II° Premio Letterario “Inchiostro e passione” anno 2020. Grande appuntamento e occasione imperdibile considerata la valenza degli organizzatori. Si chiarisce che la partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori mentre i premi saranno assegnati alle opere che si distingueranno per la qualità letteraria e/o per la tematica di impegno sociale, morale e/o educativo trattata. Va detto da subito che il bando da leggere e scaricare è presente sui social e nel portale dedicato: http://inchiostroepassione.com/.

Come detto in premessa la partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori che abbiano compiuto i 18 anni d’età.

Il premio si articola in 3 sezioni: A) Poesia a tema libero inedita e/o edita, in lingua italiana, massimo 2 componimenti non superiori ciascuno ai 40 versi. B) Poesia a tema libero inedita e/o edita in vernacolo, possono partecipare tutti i dialetti d’Italia, massimo due componimenti non superiori ciascuno ai 40 versi. C) Racconti brevi – Un elaborato a tema libero, scritto in lingua italiana e/o in vernacolo, rigorosamente inedito. I testi, non superiori alle 15.000 battute compresi gli spazi. Attenzione, per poesia edita si intende pubblicata esclusivamente su FB, mai presentata ad altri concorsi, premi, contest o pubblicata in antologie poetiche o in silloge/ebook personali.

Va detto che la scadenza di invio delle opere è entro e non oltre il 30 giugno 2020 via email all’indirizzo del Premio ovvero inchiostroepassione@gmail.com. Gli elaborati giunti oltre il temine previsto dal Regolamento non saranno presi in considerazione. Si precisa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile scrivere a: inchiostroepassione@gmail.com o telefonare al numero di cell. 3345429411. Per ogni altro dubbi si rimanda al bando ( link) che richiede la presentazione della scheda di ammissione ( link) o comunque al sito http://inchiostroepassione.com/ dove è possibile trovare un’ampia presentazione della prima edizione del Premio Letterario “Inchiostro e passione”.

