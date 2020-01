Problemi di udito? Secondo appuntamento al Centro Hermes di Casagiove

Domani mercoledì 22, con il test audiometrico gratuito.

Secondo open day sulle problematiche legate all’udito domani mercoledì, 22 gennaio, presso il centro medico polispecialistico Hermes di Casagiove.

A distanza di oltre un mese dal primo appuntamento che tanto successo ha riscosso in termini di prenotazioni di visite, tanto d non riuscire a soddisfare lo scorso 11 dicembre tutte le richieste pervenute dai pazienti, la direzione sanitaria ha deciso di promuovere un nuovo focus sulle problematiche legate all’udito. Dalle ore 9.30 alle 13.00 del mattino e dalle 14.30 alle 17.30 del pomeriggio, personale medico specializzato domani accoglierà coloro che hanno problemi di udito e sottoporrà gli utenti prenotatisi al test, a cura di un tecnico audioprotesista.

“I pazienti in lista potranno effettuare gratuitamente un esame specifico che si svolgerà in due fasi: Audiometria tonale che è un test quantitativo che serve a capire quanto si sente, e Audiometria vocale, un test qualitativo che indica come si sente.

La nostra struttura polispecialistica è impegnata da anni a garantire sempre maggiori servizi e risposte alle crescenti esigenze delle persone in ambito medico e diagnostico”, spiega Angela Sibillo, direttore sanitario del centro medico Hermes di Casagiove.

