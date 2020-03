La casa editrice diretta da due donne e nata in Campania esordisce con “Il Mistero di Ash”, racconto introduttivo di una saga letteraria a puntate

Prima uscita per Segreti in giallo Edizioni. La casa editrice dedicata agli amanti del giallo e dell’arcano esordisce con “Il Mistero di Ash” di Victoria M. Shyller, racconto introduttivo della serie letteraria a puntate “Le indagini paranormali di Fedor Chestel”. Il capitolo apre una saga dai tratti fortemente paranormali, concepita come una sorta di fiction letteraria a puntate e sospesa tra gotico e horror.

Questo il commento delle direttrici editoriali Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu: “Abbiamo voluto aprire la nostra collana con qualcosa di particolare, che si differenzi, come è nel nostro stile.

L’autrice stessa si presenta in forma anonima ai lettori, con uno pseudonimo tracciato sulle sue passioni letterarie. Ci ha convinte l’idea stessa alla base di questa saga, l’essenzialità espressiva che si rifà all’immediatezza delle immagini suggerite da fotogrammi narrativi brevi e suggestivi.”

Il libro

Il Mistero di Ash_ Morti, sospetti ed eresie si confonderanno nelle menti malate e un po’ bigotte degli abitanti di Ash, un villaggio sperduto in una misteriosa regione, la regione del Kenter. Il periodo storico non è meglio identificato. Siamo comunque in un passato lontano. E lo si percepisce dalle note, poche in verità, che l’autrice ci lascia, su abitudini e vestiario.

È proprio in questo luogo, apparentemente racchiuso in un pacifico isolamento, che si scatena il Male. E due giovani investigatori vengono chiamati a risolvere il macabro mistero nascosto dietro una serie di morti.

I personaggi principali sono Fedor Chestel e Delvin Fraser. Fedor e Delvin sono il bianco e il nero che convive in ognuno di noi. Diversi e complementari. Entrambi indispensabili l’uno all’altro. Da qui in poi, il loro destino cambierà. Perché Ash sarà solo l’inizio.

L’uscita, sugli store online, è prevista per sabato 29 febbraio.

Il-mistero-di-Ash-scheda



