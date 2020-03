Prevenzione Covid-19, nel Comune di Cardito distribuzione gratuita di igienizzanti e mascherine

Cardito, 25 mar. – Il Comune di Cardito in ottemperanza alle misure cautelative contro il coronavirus, interviene fattivamente per assicurare la prevenzione cittadina. Mentre il governatore De Luca annuncia il rischio collasso per numero di contagiati in Campania, l’amministrazione Cirillo, sceglie di arginare il dilagare dell’epidemia cittadina, dove è stato già registrato un caso da coronavirus, debitamente contenuto. Via libera alla distribuzione gratuita e porta a porta di mascherine e gel igienizzanti. Guardie Ambientali e Protezione Civile si occuperanno dell’iniziativa sul territorio. Precedenza nella distribuzione per anziani e fasce più deboli e a rischio contagio come pazienti oncologici e abitanti affetti da disabilità. Per usufruire del servizio i cittadini potranno inviare un messaggio al numero 334/7529878, attivo dalle ore 8.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Attraverso questa modalità ciascuna famiglia potrá prenotare mascherine e gel, fornendo nome, cognome ed indirizzo. In virtù del buon senso civico per la tutela della salute collettiva, il Comune esorta tutti i cittadini a restare a casa, evitando di esporsi a rischio contagio irresponsabilmente.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa Giornalista freelance presso diverse testate, insegue la cultura come meta a cui ambire, la scrittura come strumento di conoscenza e introspezione. Si occupa di volontariato. Estroversa e sognatrice, crede negli ideali che danno forma al sociale.