‘Posidonia’ al Nuovo Teatro Sancarluccio

Spettacolo di teatro d’attore, teatro d’ ombre e lanterna magica

Domenica 23 febbraio alle ore 17.30 e alle 19.15 sul palco del Nuovo Teatro Sancarluccio andrà in scena Posidonia, penultimo appuntamento della rassegna La Lanterna Magica, organizzata da Il Teatro nel Baule. Prodotto da Teatro di Carta/Ombre Bianche Teatro, Posidonia è scritto e diretto da Chiara Carlorosi e Marco Vergati, quest’ultimo in scena con Andrea Castellano. Finalista al Premio Inbox 2018, lo spettacolo racconta del viaggio fantastico alla scoperta del mistero di Posidonia, un regno che la leggenda vuole inabissato nelle profonditàdell’oceano ed è realizzato con una lunga e accurata ricerca scenica in cui il teatro d’attore entra in simbiosi con il teatro d’ombre. Lo spettacolo è consigliato dai 5 anni. Costo del biglietto 10 euro (intero adulto); 8 euro per il ridotto (riservato ai bambini fino a 13 anni; alle famiglie con min. 4 componenti; ai tesserati de Il Teatro nel Baule; agli allievi del Teatro Sancarluccio e a chi acquista i biglietti online). Info a 3478437819 oppure 3487335857; info@ilteatronelbaule.it; www.ilteatronelbaule.it.

Superando le avversità e gli imprevisti, interpretando segni e indizi lungo il percorso, si svelerà l’incredibile segreto di Posidonia, simbolo di tutto ciò che all’apparenza sembra assurdo e inarrivabile, ma che si può raggiungere solo con coraggio e curiosità. Il magico linguaggio scenico delle ombre è sostanza essenziale della narrazione e restituisce le meravigliose atmosfere degli abissi marini, tra creature bizzarre e spaventose tempeste. Attraverso le proiezioni di una lanterna magica ottocentesca la storia si arricchisce di preziosi e suggestivi dettagli offrendo al pubblico la possibilità di conoscere un’antica e originale forma di animazione che stupirà gli occhi curiosi ed esigenti dei bambini e affascinerà gli spettatori più adulti.

La Lanterna Magica va incontro alla ricerca teatrale sviluppata dalla compagnia Il Teatro nel Baule in questi anni, con una proposta che guarda al panorama nazionale ed europeo, proponendo lavori in grado di coinvolgere adulti e bambini nella visione teatrale. La rassegna si concluderà domenica 22 marzo con Va’ dove ti porta il piede!, scritto e diretto da Laura Kibel, artista che ha collaborato con il Cirque du Soleil, partecipando con la sua particolare tecnica di rappresentazione a numerosi programmi TV in Italia e all’estero.

