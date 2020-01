“Piccoli battiti 2020”. Musica e cabaret con e per il cuore…

Venerdì 24 Gennaio alle ore 21:00, presso il Teatro Golden di Palermo si svolgerà la seconda edizione dello spettacolo “PICCOLI BATTITI. Una serata interamente dedicata al tema delle cardiopatie congenite, ma non sarà occasione per dibattiti scientifici, al contrario, l’idea degli organizzatori è quella di donare alla città di Palermo, e naturalmente alle famiglie che vivono questa complessa patologia, un momento all’insegna della gioia e dell’allegria.

La manifestazione ha lo scopo di sostenere l’importante “progetto di sensibilizzazione e di prevenzione contro la morte improvvisa e la sincope aritmica in età pediatrica ed adolescenziale denominato PICCOLI BATTITI”. L’impegno sociale, che si concretizza con l’esecuzione di elettrocardiogrammi gratuiti per gli studenti delle scuole elementari della Sicilia, è attualizzato dall’Associazione “MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI in sinergia con le Associazioni “LA STELLA DI LORENZO”, “IL CUORE DI ANDREA” e “A.B.R.A”. Il programma di prevenzione è patrocinato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana, dal CONI di Palermo, dall’AMSD – Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Palermo, dallo I.E.ME.ST., dall’International Security Advisor e dalla Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Università degli Studi di Palermo che effettuerà un programma di ricerca e studio sulle cardiopatie congenite.

L’evento ha comunque una duplice valenza, raccolta fondi, ma anche il coinvolgimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla grave mancanza di un reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e per i Cardiopatici Congeniti Adulti nel capoluogo Siciliano, nonché di un Centro Regionale ove sia possibile eseguire i trapianti cardiaci in età infantile.

Appuntamento quindi a martedì 24 gennaio con un grande cast di noti artisti, che si esibiranno per sostenere l’iniziativa di volontariato. Dalla musica, con Povia – Federica Neglia – Marco Leone – Luigi Scarnato – Walk On – JJ Daddy, al Cabaret, con Ernesto Maria Ponte – Ivan Fiore – Marco Manera – Giovanni Cangialosi – I Petrolini – Lupetto, che si alterneranno sul palco condotti dalla bravura di Ciccio&Filippo e di Monica Acello.

PER INFO: Tommaso Occhipinti 348.4151465

PRENOTAZIONE BIGLIETTI:

GOLDEN – Auditorium Cinema Teatro

Via Terrasanta, 60 – Palermo

Tel. 091.6264702

