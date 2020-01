Piano Strategico: presentati i progetti del Comune di Frattaminore alla presenza del Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris

Un milione e 600mila euro per il comune Frattaminore. È quanto stanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano. Si tratta di due progetti che interessano, il primo, la messa in sicurezza della palestra (comunale) annessa all’ex edificio scolastico “C. Colombo” per circa un milione di euro, mentre il secondo riguarda la riqualificazione urbana di via di Vittorio e via Giovanni XXIII, compresi il lavori di sottoservizi e pista ciclabile, per un importo di 610mila euro. Un ulteriore progetto per la sicurezza urbana e video sorveglianza al momento non è rientrato nei budget stabiliti ma potrebbe essere approvato in futuro.

I progetti sono stati presentati stamani nella sala conferenze del Comune di Frattaminore alla presenza del Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, del Sindaco del Comune, Giuseppe Bencivenga, e del Consigliere Metropolitano Delegato Nicola Pirozzi.

“Una giornata importante – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – per la comunità di Frattaminore e per l’intera Città Metropolitana, perché è parte di un grande lavoro. Solo chi quotidianamente si trova a che fare con le casse vuote degli enti locali sa cosa significa vedere stanziati fondi per progetti da realizzare su un territorio. Per questo la soddisfazione di finanziare questi interventi è ancora maggiore e ripaga di tutte le battaglie che abbiamo affrontato e che ancora abbiamo da affrontare per far sì che il Piano Strategico Metropolitano diventi realtà e possa dispiegare tutto il suo potenziale in termini di miglioramento della qualità della vita. Abbiamo lavorato duro per sbloccare i fondi che giacevano inutilizzati presso le istituzioni centrali ed oggi il nostro lavoro viene ripagato”.

“Grazie al proficuo lavoro istituzionale e alla piena collaborazione tra le forze politiche – ha dichiarato il consigliere Nicola Pirozzi – oggi possiamo dare come Città Metropolitana un serio contributo ai nostri comuni per fare di più e meglio. Un segnale che anche Frattaminore ha colto e al quale ho voluto dare una mano con grande piacere per districarsi tra le oggettive difficoltà di presentazione di progetti così importanti”.

“Ringrazio, a nome della comunità di Frattaminore – ha affermato il Sindaco Giuseppe Bencivenga – il Sindaco de Magistris e tutto il Consiglio Metropolitano che hanno consentito di disegnare prima, e attuare poi, un Piano Strategico che porterà allo sviluppo concreto di tutto il territorio, conferendo importanti risorse che permetteranno la realizzazione anche nel nostro comune di importanti progetti strategici”.