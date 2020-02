Piano Strategico Metropolitano per Quarto, 4 milioni di euro per 10 progetti: venerdì la presentazione con il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris

Quattro milioni di euro per 10 progetti: saranno presentati il prossimo venerdì 28 febbraio, alle ore 12.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Quarto in via de Nicola 8, gli interventi finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per il comune flegreo.

Interverranno il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, il Consigliere Metropolitano Delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo, e il Consigliere Metropolitano Delegato al Piano Strategico, Giuseppe Tito.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa