Piano di Sorrento, causa coronavirus sindaco Vincenzo Iaccarino sospende il mercato, aggredito dagli operatori del mercato.

Solidarietà e condanna unanime dal mondo politico

Insieme ad Amalfi, Minori e Maiori, Ravello, Piano di Sorrento ha emanato un provvedimento che prevede la sospensione del mercato settimanale, a causa delle disposizioni per l’emergenza sanitaria del coronavirus: “In ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020 e all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.8 dell’8 marzo 2020, il Sindaco Vincenzo Iaccarino, ha disposto la sospensione del mercato settimanale del lunedì, ubicato in Via delle Rose, a decorrere dal 09/03/2020 e sino al 03/04/2020.

La decisione non è andata giù ad uno degli operatori che ha aggredito il primo cittadino in Municipio. Pare che Iaccarino non abbia riportato conseguenze nell’aggressione, ma potrebbe comunque scattare la denuncia per l’uomo che, stando alle testimonianze, ha rotto un armadio di vetro.

“É Assurdo quanto successo a Piano di Sorrento – commenta Flora Beneduce (FI) – Voglio esprimere massima solidarietà al primo cittadino di Piano di Sorrento, ha fatto rispettare le norme, nella tutela della salute di tutti, come un buon Sindaco dovrebbe, come la legge impone. É un momento delicatissimo per la storia, fermarsi ora significa evitare di fermarsi per sempre. Ci vuole responsabilità, e questo le persone devono capirlo – conclude Beneduce.

