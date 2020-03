Perché conviene investire in SEO per una farmacia?

Una strategia SEO ha l’obiettivo di posizionare a primi posti il sito web di un’attività per le parole chiave di ricerca legate ai prodotti/servizi che offre.

Se vendo computer voglio posizionarmi per query di ricerca come “acquisto computer marca X”, le parole che più frequentemente utilizzano gli utenti per cercare un pc in vendita. Ma è lo stesso per una farmacia?

Parlando di una farmacia che ha anche un sito di vendita e-commerce potremmo dire: sì. A chi ordina in rete non interessa da dove venga spedito il pacco di Amuchina che ha ordinato, l’importante è che arrivi fino a casa.

Solo poche farmacie, però, si sono aperte a questo tipo di business, per il momento. La questione, quindi, è cosa può fare una strategia SEO per un’attività farmaceutica che conta già una propria audience abituale, ma non fornisce alcuna vendita online.

Local SEO per farmacie

La risposta è: posizionamento per parole chiave geolocalizzate. In altre parole: local SEO.

Immaginiamo che chi ha intercettato questo articolo conosca già le fasi principali di cui è composta una strategia SEO, per chi ne è digiuno, invece, rimandiamo a un approfondimento in cui vengono spiegate le fasi per un’efficace strategia di marketing per farmacie. Diciamo che la local SEO non si discosta molto da questo schema.

L’attenzione, in questo caso, viene rivolta in misura maggiore a tutto ciò che è relativo al posizionamento spaziale della nostra attività: la geolocalizzazione della farmacia.

GoogleMyBusiness

Generalmente, una farmacia ha già un suo pubblico di riferimento, ma qualora fosse ubicata in una zona di interesse turistico o in una grande città, potrebbe provare ad ampliare il suo target intercettando un pubblico di passaggio. La prima cosa che farà un turista che cerca una farmacia è semplicemente digitare “farmacia nelle vicinanze” su Google: il motore di ricerca restituirà il posizionamento di tutte le farmacie più vicine segnalate su Google Maps. Quindi il primo biglietto da visita da curare è la scheda GoogleMyBusiness.

Questa è la finestra che descrivere la nostra attività sul browser. Si dovrà innanzitutto reclamare il possesso (proprio su Google MyBusiness), per poi ottimizzare tutte le informazioni utili (contatti, orari, indirizzo…) e mostrare delle belle foto in evidenza. Ovviamente le recensioni positive sono direttamente proporzionali al successo del proprio business.

Punti di forza e parole chiave local

La scelta delle keyword ideali per la strategia da mettere in atto deve per forza tener conto della dimensione local. Facciamo un esempio:

“Farmacia cibo celiaci” è una parola chiave generica che si adatta a chi ha un e-commerce e può spedire il cibo senza glutine da Aosta a Catania senza problemi.

“Farmacia cibo celiaci Vomero” è la stessa ricerca ma incentrata sul famoso quartiere di Napoli, chi la digita sta cercando la stessa cosa ma vuole sapere dove recarsi a comprarla, non cerca una spedizione.

Inoltre, questo ci suggerisce un altro aspetto importante: puntare sulla propria eccellenza. Tutte le farmacie sono comuni tra loro, ma alcune si distinguono per alcune peculiarità: la vendita di farmaci omeopatici, il servizio notturno, la presenza di un misuratore di pressione o di una bilancia impedenziometrica. Il punto è che, se la nostra farmacia ha un aspetto che la contraddistingue dalla concorrenza, allora bisogna sfruttarlo.

In questo modo andremo a dire ai potenziali clienti della nostra zona che sì, tra noi e loro ci sono altre tre farmacie, ma se stanno cercando proprio quel servizio specifico che noi offriamo e gli altri no, allora gli conviene scegliere noi.

Il local è soprattutto mobile

Nell’ambito del marketing digitale a livello locale non si può non parlare di mobile. Le ricerche da mobile sono state rese più performanti dagli algoritmi di Google, negli ultimi anni, a partire dal famoso aggiornamento Pigeon, rivolto ai risultati di ricerca local.

Le ricerche da mobile esprimono un intento fortemente orientato all’acquisto, nel senso che l’utente che cerca da telefono “farmacia celiaci Vomero” sicuramente si recherà presso la farmacia il cui sito apparirà come primo risultato della ricerca, perché ne avrà una reale e immediata necessità (intento).

Lato SEO, bisogna stare attenti alle chiavi di ricerca con cui si posiziona il sito web nelle attività di marketing locale. Usare keyword ben geolocalizzate è la cosa migliore da fare per il sito web di una farmacia: ottimizzare le chiavi di ricerca per quartieri può essere già una buona strategia, specialmente quando si parla di attività che operano in grandi città come Napoli, ad esempio. Nel caso specifico, il quartiere Vomero è comunque un’area molto vasta, quindi si possono scegliere keyword strategiche per quadranti, strade, o punti di interesse.

Come si differenzia l’ottimizzazione del sito per mobile e per computer desktop?

Per il sito di una farmacia, conviene che ogni pagina del portale abbia associata una chiave di ricerca ben precisa: le pagine del sito ottimizzate per la ricerca locale avranno così delle keyword che fanno riferimento esclusivamente al territorio, mentre le altre pagine testuali del sito, ad esempio quelle dedicate agli eventuali approfondimenti, saranno ottimizzate per altre tipologie di keyword, per esempio per le parole chiave a coda lunga più cercate da computer desktop.

