Pronto il cd dei giovani compositori del Junior Original Concert, il ricavato in beneficienza

È uscito il cd che raccoglie tutte le partiture dei giovani compositori che hanno partecipato allo Junior Original Concertnazionale che si è tenuto a Caserta nel maggio scorso. I protagonisti, tredici giovani musicisti, hanno suonato brani da loro composti, da soli o con i propri amici. Un evento che quest’anno ha acquisito un valore aggiunto proprio con la registrazione dell’album, i cui proventi saranno devoluti per una giusta causa. Infatti, il ricavato della vendita del cd andrà interamente a CBM, la onlus che da anni si dedica alla cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo.

Grande soddisfazione per l’Accademia Musicale Yamaha di San Nicola la Strada e di Caserta dirette da Mena Santacroce, per i maestri e per tutti quanti si sono prodigati affinché l’evento nazionale tenutosi a Caserta e la successiva realizzazione dell’album diventasse una splendida realtà

«È la musica dei bambini – dice la professoressa Santacroce – per aiutare altri bambini. I brani musicali sono diventati una fiaba musicale con la voce narrante di Roberta Ferrari, responsabile didattica della Yamaha, e con le illustrazioni di Sara Rosa. Nel cd sono presenti i brani di due giovani allievi dell’Accademia Musicale Yamaha di Caserta e di San Nicola: “I have a dream” di Domenico Letizia e “Inside me” di Laura Canzano».

La collaborazione tra Yamaha, CBM e i giovani compositori è nata in occasione del Campus estivo del 2018, durante il quale i ragazzi hanno immaginato di regalare la propria musica a persone lontane e meno fortunate di loro.

