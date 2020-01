PD Cesa augura Buon Anno 2020

Il circolo Pd di Cesa augura Buon Anno a tutta la cittadinanza. Il 2020 sarà l’anno delle elezioni comunali sperando che la competizione si svolga in un clima sereno e costruttivo. Purtroppo il 2019 non si è chiuso in questo modo, in quanto la minoranza , in diverse occasioni, ha fatto ricorso ad esposti alla Procura della Repubblica. E’ un modo di operare che non ci piace. Citiamo degli episodi:

Nell’ottobre 2017 , la maggioranza ebbe a votare contro la delibera dell’Housing Sociale, dunque contro gli interessi di chi voleva la trasformazione. I consiglieri comunali dei 5 Stelle cosa fanno? Presentano un esposto alla Procura; Il 16 agosto 2018 , negli uffici comunali, si verifica una discussione tra il vice sindaco Esposito ed il consigliere Bencivenga. Costui cosa fa? Va a denunciarlo chiamando a testimoniare gli altri consiglieri di minoranza. Nel mese di agosto 2019, l’Amministrazione Comunale ebbe a chiudere l’isola ecologica perché gli impianti non ricevevano i rifiuti. La minoranza cosa fa? Presenta un esposto ai NAS, dopo la chiusura del centro di raccolta;

L’attuale opposizione in consiglio comunale ha votato a favore delle proposte della maggioranza più del 50% delle volte e poi ricorre alle denunce.

Ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso anche in occasione della archiviazione del procedimento penale per falso nei confronti del Sindaco Enzo Guida.

Dopo aver chiesto le dimissioni del primo cittadino, dopo aver presentato una mozione di sfiducia , ci saremmo aspettati quanto meno dichiarazioni di scuse, mai arrivate.

Il Pd ha atteso che la magistratura facesse il proprio, perché siamo garantisti sempre!

