Partono i lavori per il nuovo sito di compostaggio a Pomigliano d’Arco

Borrelli: “il compostaggio ci farà uscire definitivamente fuori dalle crisi rifiuti.”



Partono i lavori per realizzare un nuovo sito di compostaggio a Pomigliano D’Arco, questo è quanto dichiarato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La decisione della Regione Campania deriva dalle innumerevoli situazioni legate all’emergenza rifiuti che hanno tartassato il territorio campano per quasi 20 anni.

“La realizzazione di nuovi siti di compostaggio è l’unico modo per chiudere il ciclo dei rifiuti e non avere più emergenze. Permetterà di ridurre le tasse e permetterà nuove assunzioni. Noi lo chiediamo da tempo. Con nuovi impianti di compostaggio si terrà fuori la camorra dalla gestione sul ciclo dei rifiuti, che lucra sulle emergenze” – è stato il commento del Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli che con i Verdi della Campania è in prima linea nella battaglia contro l’inquinamento del territorio.

