Pari opportunità, Beneduce: “Bene emendamento su legge Golfo ma gap ancora profondo”

“Il divario uomo-donna è ancora troppo profondo nel nostro Paese, nonostante qualche intervento legislativo apprezzabile come l’emendamento approvato in queste ore dal Senato sulla legge Golfo”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia, commentando i dati del Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum.

“Per il rapporto internazionale sul global gender gap l’Italia è riscesa al 76esimo posto su 153 Paesi. Il tempo stimato per recuperare terreno sulla parità tra uomo e donna è pari ad un centinaio di anni. Siamo completamente fuori strada”, rincara.

“Per fortuna c’è stato un sussulto di dignità quest’anno al Senato con l’emendamento alla legge di Bilancio che innalza dal 30 al 40 per cento le quota rosa nei Consigli di Amministrazione delle società quotate. Dobbiamo ringraziare Lella Golfo, già parlamentare ed oggi presidente della fondazione Bellisario, per la legge 120/2011, che porta il suo nome, se il tema non è del tutto uscito dalla agenda politica del Paese. Bisogna fare di più e riprendere la battaglie di un tempo per rompere il tetto di cristallo e restituire alle donne il peso che meritano nella società”, conclude Beneduce.

